MIND ERP wurde von Fachleuten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in großen Management- und ERP-Projekten gegründet und dominiert den gesamten IT-Projektentwicklungszyklus, von der Machbarkeitsstudie bis zur Bereitstellung von in Geschäftsprozesse integrierten Lösungen. Wir bieten MindERP an, eine komplette Unternehmensverwaltungssoftware, ein ERP, das auch über CRM-, E-Procurement-, E-Commerce- und Vertriebsportal-Funktionen verfügt, alles auf einer einzigen Plattform und eine von Experten entwickelte Lösung, die das Unternehmen einzigartig macht Erfahrung. Darüber hinaus bieten wir auch SAF – Financial Support System an, das die Nutzung der Rechenschaftspflicht von Unternehmen erleichtert, ohne dass unterschiedliche installierte Programme oder Lizenzen erforderlich sind. Es lässt sich problemlos in andere ERP-Systeme integrieren und vereinfacht Finanzprozesse wie Vorschüsse und die Kontrolle von Genehmigungen von Zahlungen (von Rechtsvorgängen, Steuern, Frachten, Reisekosten usw.) und der Ausstellung von zweiten Rechnungskopien. Wir bieten auch Beratung zu großen ERPs auf dem Markt mit Fachleuten an, die über umfassende Erfahrung in Controlling- und Finanzprozessen, Industriemanagement und Logistik verfügen. Durch Outsourcing-Aktivitäten bieten wir auch Unterstützung für Hardware und Software, Umgebungsplanung, Rechenzentrumszuweisung, Website-Hosting und E-Mails.

Website: itwsgroup.com

