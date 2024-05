Extrahieren Sie jeden Datenpunkt aus jedem Dokument in einer Sekunde. Mindee ist die erste vollständig horizontale und entwicklerorientierte Plattform zum Verstehen von Dokumenten. Wir helfen Entwicklern und Produktteams weltweit dabei, die intuitivsten und effizientesten Benutzererlebnisse bei der Dokumentenverarbeitung zu schaffen. Mit Mindee können Sie: – magische UX mit unserer synchronen API mit einer Reaktionszeit von 1 Sekunde erstellen – Ihr Produkt durch die Nutzung der neuesten Computer-Vision-Deep-Learning-Modelle von anderen abheben – überall skalieren. Wir sind völlig sprachunabhängig und nicht auf Vorlagen angewiesen – Sparen Sie Ihren Benutzern Zeit und Ärger, indem Sie sie von der manuellen Dateneingabe befreien – Einfache Integration in kürzester Zeit in Ihre Roadmap dank unserer Client-Bibliotheken in allen Hauptsprachen und unserer sauberen Dokumentation – Schlafen Sie gut Sie wissen, dass alles auf einer skalierbaren und sicheren Infrastruktur geschieht, die vollständig DSGVO-konform ist – Erweitern Sie den Spaß, indem Sie alles aus unserer Open-Source-Software-Toolbox nutzen – Vertrauen Sie der Rechnung. Keine Einrichtungsgebühr, keine Plattformgebühr, keine Wartungsgebühr. Ihr einziger KPI ist Ihr Volumen? Auch unseres! Wir sind sehr stolz darauf, zu den am schnellsten wachsenden Softwareprodukten in vielen Branchen zu gehören, von Finanzdienstleistungen, Logistik oder Gesundheitswesen bis hin zu Bauwesen, Versicherungen und Behörden. Das gesamte Team, verteilt auf alle Kontinente, freut sich darauf, von Ihnen und Ihrem Anwendungsfall zu hören, um Ihnen bestmöglich zu helfen.

