Microsoft hat die Veröffentlichung von Microsoft Entra angekündigt, das alle Identitäts- und Zugriffsfunktionen von Microsoft umfasst. Die Entra-Familie umfasst Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) sowie zwei neue Produktkategorien: Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) und dezentrale Identität. Die Produkte der Entra-Familie werden dazu beitragen, allen einen sicheren Zugriff auf alles zu ermöglichen, indem sie Identitäts- und Zugriffsverwaltung, Berechtigungsverwaltung für die Cloud-Infrastruktur und Identitätsüberprüfung bereitstellen. Microsoft Entra überprüft alle Arten von Identitäten und sichert, verwaltet und regelt deren Zugriff auf jede Ressource. Die neue Microsoft Entra-Produktfamilie bietet: * Schützen Sie den Zugriff auf jede App oder Ressource für jeden Benutzer. * Sichern und verifizieren Sie jede Identität in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. * Erkennen und verwalten Sie Berechtigungen in Multi-Cloud-Umgebungen. * Vereinfachen Sie das Benutzererlebnis mit intelligenten Zugriffsentscheidungen in Echtzeit.

Website: entra.microsoft.com

