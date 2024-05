Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Seit 2001 verbindet Messangi Unternehmen über Milliarden von Geräten auf der ganzen Welt mit ihren Kunden. Unsere vielseitigen und zuverlässigen Plattformen wurden von einigen der besten Ingenieure der Branche intern entwickelt. Um unsere Geschäftstätigkeit voranzutreiben, verfügen wir über erstklassige Teams in 7 Ländern, die bereit sind, die Extrameile zu gehen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Heute verlassen sich führende Mobilfunkbetreiber, globale Banken und Einzelhändler auf Messangi, um ihre Herausforderungen in der Kundenkommunikation und -bindung zu lösen. Unsere Lösungen für SMS, E-Mail, Apps, mobile Geldbörsen und Sprachassistenten revolutionieren weiterhin die Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden und machen die Kommunikation einfacher, effizienter und zugänglicher als je zuvor. Messangis Cloud-Kommunikationsplattform als Service kann individuell angepasst und gestaltet werden, um die am besten passende Lösung zu schaffen. Durch die Kombination mehrerer Kanäle erreichen und binden Sie Ihre Kunden effizienter.

Website: messangi.com

