Melody ML ist ein KI-Tool, das maschinelles Lernen nutzt, um Audiospuren einfach zu trennen. Mit diesem Tool können Benutzer automatisch Gesang isolieren und Stems generieren, um Songs neu zu mischen. Es bietet Benutzern eine praktische Plattform, um ein Konto zu erstellen und auf verschiedene Funktionen zuzugreifen. Mit Melody ML können Benutzer Musiktitel mithilfe von maschinellem Lernen trennen, z. B. Gesang, Schlagzeug, Bass und andere Instrumente. Das Tool stellt Informationen zu den verwendeten Modellen bereit, darunter Demucs Extra und eine benutzerdefinierte Version von VR, die darauf ausgelegt sind, die Audioqualität, insbesondere höhere Frequenzen, zu erhalten. Es wird auch erwähnt, dass das Standardmodell mit Deezers Spleeter gebaut ist. Benutzer können Songs in den Formaten MP3, WAV, FLAC und OGG/VORBIS hochladen, solange die Dateigröße 100 MB nicht überschreitet. Darin wird klargestellt, dass das Hochladen eines Songs, der zu lang ist oder im falschen Format vorliegt, zu einem Fehler führen kann. Melody ML bietet zunächst zwei kostenlose Songs an, danach kostet jeder Song 0,50 $. Benutzer können ihrem Konto Guthaben hinzufügen, um weitere Songs hochzuladen, wobei verschiedene Paketoptionen zum Auschecken verfügbar sind. Die Zahlung kann per Visa/Debitkarte oder PayPal erfolgen. Das Tool wahrt die Privatsphäre der Benutzer, indem es keine Nachverfolgung/Analysen von Drittanbietern verwendet, und gibt klar an, dass es die hochgeladenen Songs nicht besitzt, teilt oder die Urheberschaft an ihnen übernimmt. Es werden zwar Cookies verwendet, die E-Mail-Adresse des Benutzers wird jedoch nicht weitergegeben und kein Spam versendet. Benutzer sind für die urheberrechtlichen und rechtlichen Aspekte ihrer Uploads verantwortlich und verarbeitete Dateien stehen einen Monat lang zum Download zur Verfügung. Melody ML wird von ZonkoSoft erstellt.

Website: melody.ml

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Melody ML verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.