Mediktor wurde 2011 in Spanien von Oscar García-Esquirol, einem Intensivpfleger, und Cristian Pascual, einem Wirtschaftsingenieur, gegründet. Es handelt sich um den fortschrittlichsten klinisch validierten, KI-basierten medizinischen Assistenten für Triage und Vordiagnose, der Patienten zur richtigen Zeit zur richtigen Pflegestufe führt – wodurch der Zugang verbessert und gleichzeitig eine effizientere Pflegenavigation ermöglicht wird. Angetrieben von einer hochentwickelten KI-Engine, die es Benutzern ermöglicht, sich auf natürliche Weise in mehreren Sprachen zu unterhalten, ist Mediktors White-Label-SaaS omnichannelfähig und kann problemlos in jede Schnittstelle (Web, Mobilgerät, Desktop) eingebettet werden. Zu den Kunden von Mediktor zählen Krankenkassen, Krankenhäuser und Gesundheitssysteme, Telemedizin und Pharmaunternehmen.

Website: mediktor.com

