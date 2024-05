Wir sind ein FinTech mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Dubai, das erste, das vollständig von der Dubai Financial Services Authority („DFSA“) reguliert wird🇦🇪, gegründet von zwei ehemaligen Google-Mitarbeitern. Mamo Pay for Business ist eine Full-Stack-Zahlungsplattform für KMU (nur VAE). Ganz gleich, ob Sie ein KMU, ein Privatunternehmen oder ein Freiberufler sind: Senden Sie Ihren Kunden einen Zahlungslink und erhalten Sie sofort Ihr Geld. Melden Sie sich bei Ihrem speziellen Dashboard an und erstellen und verwalten Sie so viele Zahlungslinks wie Sie benötigen, generieren Sie QR-Code-Zahlungen, automatisieren Sie Rechnungen, fordern Sie API-Integrationen für E-Commerce oder Auszahlungen an alle Ihre Anbieter an. Bei Mamo legen wir Wert auf die Privatsphäre und Sicherheit unserer Kunden. „Security by Design“ ist ein Ansatz bei Mamo, der unsere Systeme durch kontinuierliche Tests, Authentifizierungsmaßnahmen und die Einhaltung der besten Programmierpraktiken und Industriestandards frei von Schwachstellen macht, damit Sie beruhigt sein können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.mamobusiness.com

Kategorien : Finance Zahlungsabwicklungssoftware

Website: mamopay.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mamo Pay verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.