Unsere Mission bei Makebot ist es, „die Schöpfer von morgen zu engagieren, auszubilden und zu stärken“ und eine Nation aufzubauen, in der Kreativität mithilfe von Robotik, künstlicher Intelligenz und IoT gefördert und angewendet wird. Wir bieten dem aktuellen „Gen-Z“-Publikum ein New-Age-Lernerlebnis, bei dem sie lernen und großartige Dinge erschaffen können. Makebot konzentriert sich auf die Innovation jedes Kindes, indem es es mit neuen DIY-Robotikbausätzen, KI-Programmierung und IoT-Sensoren befähigt. Makebot arbeitet auch mit Schulen und Bildungsspezialisten zusammen, um New-Age-Lehrpläne mit STEAM-Zeitschriften und -Anwendungen bereitzustellen, die Schülern dabei helfen, STEAM-Fähigkeiten bei der Lösung alltäglicher Probleme anzuwenden. Makebot bietet ein mehrjähriges STEAM-Zertifizierungsprogramm für Schüler ab 6 Jahren an, das Kompetenzentwicklung, analytisches Lernen und Anwendungen bietet. Wir sind eine vielfältige Gruppe von Denkern und Machern, ein Team unkonventioneller Köpfe, angetrieben von Leidenschaft und Werten. Wir fordern unsere Grenzen heraus, wir schätzen den gemeinsamen Erfolg, wir leisten Großartiges bei der Arbeit. Makebot hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Als Teil der Globalspace Technologies-Gruppe (BSE: GSTL) bietet Makebot seine Dienstleistungen sowohl im Verbraucher- als auch im institutionellen Segment mit dem alleinigen Ziel an, zufriedene Kunden zu gewinnen.

Website: makebot.in

