magnifi.io

Bei Magnifi verändern wir die Art und Weise, wie Menschen über Videokonferenzen denken. Unser einbettbares Video-Widget ermöglicht es Benutzern, Video-Zusammenarbeit an strategischen Punkten in ihren Arbeitsablauf einzubetten, um verschiedene Geschäftsaufgaben zu erledigen. Unsere Standardkonfigurationen machen dies einfach, da sie über iFrame, JavaScript SDK oder WordPress-Plugin einbettbar sind. Der Zugang zum Widget ist kostenlos, für Integrationen auf Unternehmensebene fällt eine Gebühr an.

