Photobooth verwendet Ihre eigenen Fotos, um ein benutzerdefiniertes KI-Modell zu trainieren, das Ihr Erscheinungsbild darstellt, und kann dann Ihre Kopfschüsse und Profilbilder in verschiedenen KI-modellierten Stilen generieren. Die Qualität der Profilbilder, die Photo Booth erstellen kann, hängt direkt von den Bildern ab, die Sie hochladen. Sie sollten versuchen, möglichst viele verschiedene Perspektiven auf Ihr Gesicht und Ihre Augen zu haben und diese aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Jedes Bild soll Photo Booth weitere neue Informationen über Ihr Aussehen und Ihre Eigenschaften verraten. Die Dinge, die von Bild zu Bild konstant sind (Brille, Gesichtsbehaarung), werden verstärkt und kommen in den Profilbildern schön zur Geltung. Wenn Sie den Hintergrund ändern, können Sie Ihr Gesicht und Ihre Gesichtszüge auf den Bildern hervorheben. Sobald Sie die Bilder hochgeladen und Ihre Stile vorab ausgewählt haben, kann das Training des Models zwischen 30 Minuten und 2 Stunden dauern. Sobald das Training abgeschlossen ist, werden Ihre Profilbilder mithilfe des neu trainierten Modells generiert. Sobald Ihre Profilbilder erstellt wurden, werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung benachrichtigt, je nachdem, wo Sie den Vorgang gestartet haben. Sie können die Profilbilder herunterladen und sie in Ihren verschiedenen sozialen Netzwerken präsentieren!

Website: magicstudio.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Magic Studio verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.