livedoor ist seit seiner Einführung Anfang der 2000er Jahre eine der führenden Online-Medienplattformen in Japan. Es ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche, sein vielfältiges Inhaltsangebot und seine aktive Beteiligung an der Community. Es bietet eine breite Palette an Inhalten, darunter Nachrichten, Blogs, Shopping, Finanzen und mehr. Die Website entwickelt sich ständig weiter und passt sich den sich ändernden Benutzerpräferenzen und Medienkonsumtrends im Land an.

Website: livedoor.com

