Linqia is the leading influencer marketing platform that delivers guaranteed influencer ROI for the enterprise. Linqia’s unique combination of strategy and technology provides the world’s largest brands and their agencies with seamless execution.

Website: linqia.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Linqia verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.