LEDGERSYNC für Buchhalter und Buchhalter stellt eine Verbindung zu den Kreditkarten- und Bank-Feeds des Kunden her und ermöglicht so eine vollständige Erfassung von Transaktionen, Scheckbildern, Einzahlungen, Quittungen und Kontoauszügen in einem Dashboard.

Kategorien : Business Buchhaltungssoftware

Website: ledgersync.com

