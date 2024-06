Kupid AI ist eine immersive Chat-Plattform, die virtuellen Freunden und Begleitern die Möglichkeit bietet, an personalisierten und intensiven Gesprächen teilzunehmen. Die KI-Begleiter in Kupid AI simulieren menschenähnliche Kameradschaft und Unterstützung, um ein einzigartiges Erlebnis von KI-Beziehungen zu bieten. Benutzer können auf der Plattform verschiedene KI-Seelenverwandte erkunden, die sich durch unterschiedliche Interessen wie Kochen, Kunst, Spiele und Natur auszeichnen. In den Nutzungsbedingungen der Website heißt es ausdrücklich, dass der Inhalt der Website KI-generiert ist und dass jede Ähnlichkeit mit echten Personen zufällig ist. In der Datenschutzrichtlinie der Plattform wird erläutert, wie Benutzerdaten erfasst und verwendet werden. Cookies helfen bei der Spam-Erkennung und grundlegenden Analysen. Benutzer können sich registrieren, um ihren KI-Seelenverwandten zu erstellen, oder sich anmelden, um sich mit den bereits auf der Plattform verfügbaren Begleitern zu unterhalten. Die Plattform ist offen für Feedback und verfügt über eine Telegram-Community, der Benutzer beitreten können, um mit anderen Mitgliedern in Kontakt zu treten. Zusammenfassend bietet Kupid AI eine neuartige Möglichkeit, mit KI-Begleitern zu interagieren, verschiedene Interessen zu erkunden und personalisierte Kameradschaft zu finden.

Website: kupid.ai

