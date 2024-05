Die Kraft des frühen Investierens – Der beste Zeitpunkt zum Investieren war gestern und der nächstbeste ist jetzt. - Single Snapshot – Verbinden Sie alle Ihre Investitionen an einem Ort und verfolgen Sie Ihr Nettovermögen in Echtzeit. - Problemlos investieren – Problemlose Investitionen in Investmentfonds, Smart Deposits, digitales Gold und Festgelder. - Budgetierung und Planung – Verfolgen Sie Ihre Cashflows und entwickeln Sie bessere Spargewohnheiten. Koshex baut Wealthfront für Indien mit datengesteuerten Einblicken in die täglichen Finanzen auf, damit Einzelpersonen mehr sparen und sinnvoll investieren können.

Website: koshex.com

