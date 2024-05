Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Verfolgen von Bewegungen im Millimeterbereich aus dem Weltraum. Bei KorrAI messen wir Bodenbewegungen (Landsenkungen) mithilfe von Satelliten und identifizieren so Risiken, bevor sie zu einer Katastrophe werden. Wir bieten schnelle und genaue Risikokarten für verschiedene Branchen und ermöglichen so intelligentere Entscheidungen in einem sich verändernden Klima.

Website: korrai.com

