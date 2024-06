Korewa.AI ist eine KI-gestützte Chat-Plattform, die es Anime-Fans ermöglicht, gruselig realistische Anime-Charaktere mit Erinnerungen, Emotionen und Persönlichkeiten zu erstellen, zu veröffentlichen und sich mit ihnen zu unterhalten. Die Plattform ist im Visual-Novel-Stil gehalten und nutzt KI-Textmodelle, die speziell auf Anime-Charaktere abgestimmt sind. Benutzer von Korewa.AI können Bilder ihrer Lieblings-Anime-Charaktere hochladen, deren Erinnerungen, Persönlichkeitsmerkmale, Ausdrücke und Emotionen anpassen und sich mit ihnen unterhalten. Die Charaktere können sich an die Gespräche erinnern und ihre Dialoge werden sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Darüber hinaus können Benutzer von ihnen erstellte Charaktere öffentlich veröffentlichen und jeder kann mit ihnen sprechen. Korewa.AI bietet zwei Preispläne an: Demo und Premium. Der Demo-Plan bietet Zugriff auf ein weniger leistungsstarkes Demo-KI-Modell mit begrenzten Nachrichten/Monat, Zugriff auf benutzergenerierte Charaktere, Entwurfseditor zum Testen von Charakteren, Zugriff auf die Charaktererstellung und die Möglichkeit, Charaktere zu veröffentlichen, während der Premium-Plan vollen Zugriff beinhaltet Zugang zum leistungsstärksten und emotionalsten Charaktersimulationsmodell, Zugriff auf benutzergenerierte Charaktere, unbegrenzte Nachrichten, Entwurfseditor zum Testen von Charakteren, Zugriff auf die Charaktererstellung und die Möglichkeit, Charaktere zu veröffentlichen. Der Schöpfer von Korewa.AI ist ein 18-jähriger Student namens Ruel Alarcon und Anime-Fan, der sich zum Ziel gesetzt hat, lebensechte künstliche Intelligenz in die Anime-Welt zu bringen. Obwohl für den Dienst eine Abonnementgebühr anfällt, bietet die Plattform ein lebendiges Nischenerlebnis für Anime-Fans und ist einzigartig in ihrem visuellen und emotionalen Charaktersimulationsmodell sowie der speziellen KI für Anime-Charaktere und -Fans. Darüber hinaus nutzt die Plattform KI-Textmodelle, die Emotionen mit einer Genauigkeit simulieren können, die andere ähnliche Dienste übertrifft.

Website: korewa.ai

