Keyboard Counter ist ein kostenloses Online-Tool, mit dem die Anzahl der Tastenanschläge auf einer Tastatur gezählt werden kann. Jeder Tastendruck wird gezählt und in Echtzeit angezeigt. Keyboard Counter ist besonders nützlich für Gamer und Schreibkräfte, die damit sicherstellen können, dass alle Tasten ihrer Tastatur ordnungsgemäß funktionieren. Merkmale des Tastaturzählers: 1、Das Online-Tool ist einfach zu verwenden, es sind keine Softwareinstallation oder Einstellungen erforderlich; Öffnen Sie einfach die Webseite, um es zu verwenden. 2、Die Nutzung ist für jedermann kostenlos, eine Registrierung oder Anmeldung ist nicht erforderlich. 3、Zeigt Trefferdaten in Echtzeit an. 4、Dieses Tool unterstützt alle Tastaturen und kann mit PC-Tastaturen, Laptop-Tastaturen, Mac-Tastaturen und mehr verwendet werden.

Website: keyboardcounter.net

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Keyboard Counter verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.