Keeping ist die weltweit erste Kundensupport-Plattform, die in Gmail integriert ist. Weisen Sie Kundensupportanfragen Teamkollegen zu, hinterlassen Sie private Notizen und legen Sie den Status fest – alles direkt in Gmail. Wir wurden 2016 gegründet und haben unseren Sitz in New York. Wir haben Keeping für Teams entwickelt, die mehr als nur Kundenbetreuung leisten. Wenn Sie neben Ihrem Job gerade damit beschäftigt sind, wichtige Kundenanfragen zu bearbeiten, dann freuen wir uns, dass Sie uns gefunden haben, denn wir haben Keeping für Sie entwickelt.

Website: keeping.com

