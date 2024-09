Alternativen - Karat

CoderPad

coderpad.io

Waren Sie schon einmal in einem Vorstellungsgespräch, bei dem es unangenehm wurde, weil der Kandidat immer wieder stecken blieb? Das passiert ständig: Ein Programmierer erhält eine Aufgabe in einem Vorstellungsgespräch und eine Stunde Zeit, um diese am Telefon in einem Klartexteditor oder auf einem ...