KamTape ist eine Video-Sharing-Community, die das zurückbringt, was Sie in den 2000er Jahren an YouTube liebten. Sie können Originalvideos weltweit über ein Web-Erlebnis ansehen und teilen, das auf den meisten bekannten Browsern über Javascript oder Flash funktioniert. Jeder kann Videos auf KamTape.com ansehen. Menschen können Berichte über aktuelle Ereignisse aus erster Hand sehen, Videos über ihre Hobbys und Interessen finden und das Skurrile und Ungewöhnliche entdecken. Da immer mehr Menschen besondere Momente auf Video festhalten, ermöglicht KamTape einer Vielzahl von Menschen im Internet, ihre Welt mit anderen zu teilen und das zurückzubringen, was einmal war.

Website: kamtape.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit KamTape verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.