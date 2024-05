Kafinea ist ein Softwareprodukt von Madiasoft, einem französischen Technologieunternehmen. Madiasoft ist ein Herausgeber innovativer, sicherer SaaS-Software, die an die Bedürfnisse der Mobilität angepasst ist. Madiasoft wurde 2005 gegründet, hat seinen Sitz in Paris, Frankreich, und beschäftigt Mitarbeiter in mehreren Ländern. Madiasoft bietet leistungsstarke Managementlösungen (ERP – CRM) für Unternehmen jeder Größe (1 bis 1.000 Mitarbeiter) in den unterschiedlichsten Branchen (Industrie/Handel/Telekommunikation/Bankwesen/Dienstleistungen...). Kafinea ist Madiasofts Flaggschiff-Software. Es zentralisiert alle Prozesse einer Organisation in einem einzigen Tool: Rechnungsstellung, Echtzeit-Buchhaltung, Einkauf, Bestandsverwaltung, automatische Signaturen, Kundenportal usw. Es zeichnet sich durch einfache Implementierung (SaaS-Modus) und moderne, intuitive Benutzeroberflächen aus. Es verfügt außerdem über eine umfassende integrierte API. Kafinea fördert kollaboratives Arbeiten und Teamproduktivität. Es reduziert die Kosten und Risiken, die mit der Wartung einer komplexen IT-Infrastruktur verbunden sind. Es passt sich den Markttrends und den spezifischen Bedürfnissen jedes Unternehmens, insbesondere von KMU, an. Es ist mit jeder externen oder internen Software kompatibel, einschließlich Unternehmenssoftware.

Website: kafinea.com

