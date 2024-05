Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Die Kommunikation zwischen Menschen und Unternehmen verändert sich nachhaltig und Messaging wird heute und in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen. Die Konvergenz von Social und Mobile prägt das Verhalten und die Erwartungen der Kunden. Sie fragen Dinge genau jetzt, genau hier. Jetlink bringt die „Power of Now“ mit Omnichannel-Messaging und hochentwickelten Unternehmens-Chatbots in Ihr Unternehmen. Wir glauben, dass dies die Revolution im Handel und im Kundensupport ist. Mit Jetlink können Sie dort, wo Ihre Kunden bereits sind, angenehme Vertriebs- und Supporterlebnisse im Dialog bieten. Jetink ist als KI positioniert. Angetriebene zentrale Kommunikationsplattform für Kundenkontaktpunkte wie Web-Chat, IVR, Social-Messaging-Apps, Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, Slack, Teams und In-App-Messaging.

Website: jetlink.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Jetlink verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.