IVEPOS ist die kostenlose POS-Software (Point-of-Sale), die von Intuition Systems für Ihr Restaurant, Einzelhandelsgeschäfte, Café, Bar, Bäckerei, Café, Lebensmittelgeschäft, Salon und Spa, Autowaschanlage, Imbisswagen und Pizzeria entwickelt wurde. Nutzen Sie das IVEPOS-Point-of-Sale-System anstelle einer Registrierkasse und verfolgen Sie Verkäufe und Lagerbestände in Echtzeit, verwalten Sie Mitarbeiter und Geschäfte, treten Sie mit Kunden in Kontakt und steigern Sie Ihren Umsatz. Mobiles Kassensystem – Verkaufen über ein Smartphone, Tablet oder Kassensystem – Ausstellen gedruckter oder elektronischer Quittungen – Akzeptieren mehrerer Zahlungen – Anwenden von Rabatten und Ausstellen von Rückerstattungen – Verfolgen von Bargeldbewegungen – Scannen von Barcodes mit der integrierten Kamera – Erfassen Sie Verkäufe auch offline – Schließen Sie einen Belegdrucker, einen Barcode-Scanner und eine Kassenschublade an. Legen Sie Berechtigungen für Mitarbeiter fest. Verwalten Sie mehrere Geschäfte und POS-Geräte über ein einziges Konto. Bestandsverwaltung. Verfolgen Sie den Lagerbestand in Echtzeit. Legen Sie Lagerbestände fest und erhalten Sie Benachrichtigungen über niedrige Lagerbestände. Massenimport und -export Lagerbestand von/zu einer CSV-Datei – Artikel mit Varianten verwalten – Lagerbestände übertragen – Lagerbestände von Lieferanten verwalten Verkaufsanalysen – Umsatz, Durchschnittsumsatz und Gewinn anzeigen – Verkaufstrends verfolgen und umgehend auf Änderungen reagieren – Bestseller-Artikel und -Kategorien ermitteln – Nachverfolgen Finanzdaten und identifizieren Sie Abweichungen - Sehen Sie sich die vollständige Verkaufshistorie an - Durchsuchen Sie Berichte zu Zahlungsarten, Modifikatoren, Rabatten und Steuern - Exportieren Sie Verkaufsdaten in die Tabellenkalkulationen CRM und Kundentreue - Bauen Sie einen Kundenstamm auf - Senden Sie Werbeaktionen an Kunden, um den Umsatz zu steigern - Verwalten Sie Kundenguthaben - Erhalten Sie Kundenfeedback und verbessern Sie Ihr Geschäft – Führen Sie ein Treueprogramm durch, um Kunden für ihre wiederkehrenden Einkäufe zu belohnen. Restaurant- und Barfunktionen – Verbinden Sie Küchendrucker oder die IVEPOS Kitchen Display-App – Nutzen Sie Speiseoptionen wie Essen vor Ort, Mitnehmen oder Lieferung – Verwalten Sie Bestellscheine für die Küche – Verwalten Sie Tische - Rechnungen aufteilen oder Tische zusammenführen - Küchenbestellscheine an mehrere Küchen senden - Kellner können Bestellungen des Kunden am Tisch entgegennehmen und mit der IVEPOS Waiter-App an die Küche senden - Bestellungen von Online-Food-Partnern Zomato/Uber eats and swiggy annehmen - Zutaten effizient verwalten und den Gewinn steigern

Website: ivepos.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit IVEPOS verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.