IrisVR, Teil von The Wild, ist eine führende Marke für immersive Designüberprüfung und Zusammenarbeit in der virtuellen Realität. Das Flaggschiffprodukt von IrisVR, Prospect, wird von BIM- und VDC-Teams, Designfirmen und Ingenieuren verwendet, die 3D-Modelle koordinieren und Design- und Bauprozesse implementieren. Da sich IrisVR sofort in Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp und andere 3D-Tools integrieren lässt, können Sie sofort ein immersives VR-Erlebnis schaffen, mit dem Sie Kunden präsentieren und effektiver mit Ihrem Team zusammenarbeiten können. IrisVR funktioniert mit den Headsets Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift und Windows MR. IrisVR bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion, die Sie unter www.irisvr.com starten können.

Website: irisvr.com

