Interactio ist die führende Remote-Lösungsplattform, die seit ihrer Einführung im Jahr 2014 zum Dolmetschen und Streamen von über 42.000 Veranstaltungen eingesetzt wurde. Heute kombiniert sie ein einfach zu bedienendes und intuitives Setup mit einer fortschrittlichen RSI-Funktion (Remote Simultaneous Interpretation) und einem Remote-Teilnehmersystem. Mit einer unbegrenzten Anzahl an Sprachen und bis zu 2.000 Teilnehmern in einem virtuellen Raum bietet Interactio eine sichere und hochwertige Lösung für über 2.000 Remote- und Hybrid-Meetings jeden Monat. Durch den Einsatz der Dante-Mediennetzwerktechnologie integriert sich Interactio in die Infrastruktur der lokalen Konferenz-/Dolmetscherausrüstung und verbindet die entfernte mehrsprachige Plattform mit der Hardware vor Ort. Im Jahr 2020 wurde die Interactio-Lösung zur ersten Wahl europäischer Institutionen und diente als Kommunikationsbrücke für die internationale Geberkonferenz „Coronavirus Global Response“ am 4. Mai 2020. Täglich dient Interactio als mehrsprachige Teilnehmerplattform für Vertreter des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission, der Vereinten Nationen, des US-Außenministeriums und anderer Regierungsstellen und trägt so zum Wachstum der Demokratie bei. In den letzten fünf Jahren wurde Interactio außerdem offizieller globaler Partner von TEDx und bot Simultandolmetscherdienste auf Konferenzen von Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, Dani Johnson, Brian Tracy und andere. Interactio bleibt mit einem Trustpilot-Score von 4,8 und einem Rekord von 976.000 gleichzeitig unterstützten Teilnehmern die am besten bewertete RSI-Lösung der Branche.

