IntelliPPT ist ein Online-Zusammenfassungstool, das künstliche Intelligenz nutzt, um lange Artikel, Texte, Absätze, PDFs und andere Arten von Dokumenten zu verdichten. Es ist nicht nur ein Textvereinfacher, sondern auch ein Zusammenfassungsgenerator, der sich für verschiedene Anwendungen eignet, vom Studium wissenschaftlicher Artikel, Forschungsberichten, professionellen E-Mails bis hin zu technischen und Whitepapers. Das Tool zerlegt und kürzt komplexe Sätze und ermöglicht so ein effizienteres Durchlaufen von Inhalten. Darüber hinaus eignet sich IntelliPPT zum automatischen Erstellen von Zusammenfassungspunkten und zum Umwandeln von Dokumenten in PowerPoint-Präsentationen. Die Konvertierungsfunktion soll die Arbeit von Präsentatoren vereinfachen und ihre Effizienz steigern, indem sie den Zeitaufwand für die Durchsicht von Dokumenten und die Erstellung von Präsentationen reduziert. Das Tool verfügt außerdem über eine Funktion zum automatischen Hervorheben wichtiger Punkte in Texten, um den Fokus zu lenken. Die Plattform bietet Benutzerunterstützung und neuen Benutzern wird bei der Anmeldung eine Reihe kostenloser KI-generierter Zusammenfassungen angeboten.

Website: intellippt.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit IntelliPPT verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.