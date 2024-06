InSummary ist für alle gedacht, die mehr Zeit mit dem verbringen möchten, was sich lohnt – und weniger mit dem, was sich nicht lohnt. Es handelt sich um ein KI-gestütztes Tool, das automatisch intelligente Leistungsbeurteilungen und Statusberichte auf der Grundlage Ihres Kalenders generiert. Intelligente Leistungsbeurteilungen von InSummary helfen Ihnen dabei, die gewünschte Bewertung zu erhalten, indem automatisch Antworten zur Selbsteinschätzung erstellt und Kollegen mit Erinnerungen an das, was Sie gemeinsam erreicht haben, empfohlen werden. Die intelligenten Statusberichte von InSummary sparen Ihnen Zeit, indem sie Ihre wöchentlichen Aktivitäten automatisch zusammenfassen, damit Sie Ihren Arbeitsschwerpunkt mühelos kommunizieren können. Die intelligenten Statusberichte von InSummary sind objektiv, interaktiv und personalisiert – und werden jede Woche automatisch bereitgestellt. Melden Sie sich in weniger als 30 Sekunden an und lassen Sie intelligente Leistungsbeurteilungen und intelligente Statusberichte sofort für sich arbeiten.

Website: insummary.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit InSummary verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.