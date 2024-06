Instant Singer ist ein KI-gestütztes Tool, mit dem Benutzer innerhalb von nur zwei Minuten zum Sänger werden können. Mit diesem Tool können Benutzer ihre eigene Stimme kostenlos klonen und die Stimme eines beliebigen Sängers mühelos durch ihre eigene ersetzen, indem sie einfach auf eine Schaltfläche klicken. Es bietet eine Auswahl an Stimmen, aus denen Benutzer wählen können, und Benutzer können diese ganz einfach in jedem Song ihrer Wahl austauschen. Die Verwendung von Instant Singer dauert nur zwei Minuten und ist somit schnell und effizient. Benutzer haben die Möglichkeit, sich selbst beim Singen des Liedes „Twinkle, Twinkle, Little Star“ aufzunehmen oder ein beliebiges Lied ihrer Wahl durch Einfügen des YouTube-Links umzuwandeln. Das Tool verspricht qualitativ hochwertige Ergebnisse und bietet eine kostenlose Testversion, die es Benutzern ermöglicht, vier konvertierte Samples auszuprobieren, bevor sie sich für kostenpflichtige Optionen entscheiden. Instant Singer bietet verschiedene Preispläne an, darunter ein Starter-Paket, das das Klonen von Stimmen und vier kostenlose Samples bietet . Für Benutzer, die zusätzliche Funktionen und Konvertierungen wünschen, gibt es das Lite Pack zum Kauf für 1,99 $ pro Credit, das zwei Credits pro Konvertierung bietet. Das Pro Pack bietet acht Credits pro Conversion zu einem reduzierten Preis von 1,49 $ pro Credit. Der Kundensupport ist über die Discord-Plattform verfügbar. Zusammenfassend ist Instant Singer ein KI-gestütztes Tool, mit dem Benutzer ihre Stimme klonen und den Gesang eines beliebigen Songs nahtlos durch ihren eigenen ersetzen können. Es bietet verschiedene Preisoptionen, sorgt für ein schnelles und benutzerfreundliches Erlebnis und verspricht qualitativ hochwertige Ergebnisse.

Website: instantsinger.com

