Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

ImageColorizer ist ein Online-Tool, das auf die Wiederherstellung, Kolorierung und Verbesserung älterer Fotos spezialisiert ist. Mithilfe der so genannten fortschrittlichen KI-Technologie fügt das Tool Schwarzweißbildern Farbe hinzu und soll ihnen realistische, lebendige Farbtöne verleihen. Über das Kolorieren hinaus bietet ImageColorizer eine Reihe weiterer Dienstleistungen an: Wiederherstellung alter Fotos durch Hochskalierung von Details und Verbesserung der Klarheit; Verbesserung verschwommener Bilder mit geringer Qualität; Retusche von Porträtfotos; und eine Reparaturfunktion zum Reparieren zerkratzter oder beschädigter Bilder. Das Tool bietet auch eine Option zum Bereinigen von Fotos durch Entfernen unerwünschter Objekte und nutzt dabei die sogenannte neueste Magic-Eraser-Technologie. ImageColorizer präsentiert diese Funktionen als KI-gesteuert und speziell entwickelt, um alte Fotos wiederzubeleben und zu optimieren. Die Plattform ist als benutzerfreundliche Lösung positioniert, die keine fortgeschrittenen Fotobearbeitungskenntnisse erfordert. Es ist erwähnenswert, dass ImageColorizer zwar in erster Linie ein Online-Tool ist, aber auch eine App für Windows- und Mac-Benutzer bietet.

Website: imagecolorizer.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit ImageColorizer verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.