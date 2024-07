I Love PDF 2

iLovePDF 2 ist ein kostenloses Online-PDF-Toolkit, mit dem Benutzer verschiedene Vorgänge an PDF-Dateien durchführen können, z. B. PDF-Dokumente zusammenführen, teilen, komprimieren, konvertieren, drehen, entsperren und mit Wasserzeichen versehen. Die Website bietet eine breite Palette an Konvertierungstools, mit denen Benutzer PDF-Dateien in/aus gängigen Formaten wie Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML und mehr konvertieren können. Es bietet einen intuitiven PDF-Editor, mit dem Benutzer PDF-Dokumente ohne Einschränkungen online erstellen oder bearbeiten können. Die Plattform umfasst Funktionen für eine effiziente PDF-Verwaltung, wie das Zusammenführen mehrerer PDFs, das Aufteilen einzelner PDFs in separate Dateien und das Komprimieren von PDFs zur Reduzierung der Dateigröße. Sicherheit hat Priorität, mit der Möglichkeit, PDFs mit Passwörtern zu verschlüsseln und Berechtigungen zum Steuern des Druckens, Kopierens und Bearbeitens festzulegen. Die Website bietet Funktionen zur optischen Zeichenerkennung (OCR), um Text aus gescannten PDFs und Bildern zu extrahieren und so bearbeitbare und durchsuchbare PDF-Dokumente zu erstellen. iLovePDF 2 zielt darauf ab, PDF-Workflows zu vereinfachen und ein nahtloses Benutzererlebnis mit schneller und zuverlässiger Leistung auf allen Geräten zu bieten. Die Nutzung der Website ist kostenlos und die Entwickler fügen im Laufe der Zeit weitere kostenlose Konvertierungstools hinzu.

