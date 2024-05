Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Hiver ist eine leistungsstarke Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die Unternehmen, die Google Workspace nutzen, dabei hilft, sinnvoll mit ihren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten in Kontakt zu treten. Teams, die Hiver verwenden, können die Multichannel-Kommunikation effizient verwalten, Self-Service bereitstellen, Routinearbeiten automatisieren, in ihre Lieblings-Apps integrieren, SLA-Konformität sicherstellen und Echtzeit-Einblicke in die Leistung gewinnen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Ohne jemals Gmail zu verlassen. Hivers Benutzerfreundlichkeit, keine Lernkurve, erstklassige Sicherheit und Compliance sowie erstklassiger Support rund um die Uhr machen es zur vertrauenswürdigen Software für über 2.000 Unternehmen weltweit. Flexport, Pluralsight, Harvard University, Appsflyer, Oxford Business Group und Upwork werden unter anderem von Hiver unterstützt.

Website: hiverhq.com

