Helcim ist ein Zahlungsunternehmen, das es Unternehmen ermöglicht, problemlos Kreditkarten zu akzeptieren. Helcim konzentriert sich auf die Bereitstellung eines besseren Zahlungsdienstes, indem es die Anmeldung erleichtert, intelligentere Zahlungstools bereitstellt und Zahlungen erschwinglicher macht. Wir wissen, dass der Erhalt von Zahlungen für Ihr Unternehmen von zentraler Bedeutung ist. Deshalb sind wir bestrebt, bei jedem einzelnen Schritt ein besseres Kreditkartenabwicklungserlebnis zu bieten. Sie können sich in wenigen Minuten für ein Helcim-Konto anmelden. Ohne komplizierten Papierkram und einfache Online-Genehmigung können Sie sofort loslegen. Mit Ihrem Helcim-Konto können Sie Zahlungen Ihrer Kunden persönlich, online, in der App, per Telefon, per Rechnung und mehr annehmen – und wir sind stolz, Ihnen all diese Flexibilität ohne zusätzliche Kosten anbieten zu können.

Kategorien : Finance Zahlungsabwicklungssoftware

Website: helcim.com

