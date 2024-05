Happay ist die erste integrierte Komplettlösung ihrer Art für das Geschäftsreise-, Spesen- und Zahlungsmanagement. Mit über 7.000 Kunden weltweit und branchenübergreifend löst Happay komplexe Finanzanwendungsfälle mit Präzision. Mit unseren sofort einsatzbereiten Funktionen machen wir die gesamte Reise-, Spesen- und Zahlungsreise zu einem Vergnügen. Reisen 1. Nahtlose Integration mit führenden TMCs, einschließlich MakeMyTrip, Thomas Cook usw. 2. In-App-Buchungserlebnis, Auswahl von Sitzplätzen und Essensoptionen sowie Bestätigung des Tickets, alles in Happay. 3. KI hilft bei der Präsentation und Auswahl der günstigsten Tarifoption und spart so Tausende von Dollar. 4. „Fare Freeze“ hilft dabei, das Ticket zu sperren und Preissteigerungen aufgrund von Genehmigungsverzögerungen zu vermeiden. 5. Einfache Einrichtung von Richtlinien und automatische 100-prozentige Einhaltung der Richtlinien während der Buchung. 6. Transparenter Ein-Klick-Genehmigungsprozess für Ausgaben. 1. Automatische Erfassung von Ausgaben direkt aus der Quelle der Ausgaben (E-Mails, Taxis, SMS, Kreditkartenabrechnungen). 2. Einzigartiger OCR-Smart-Scan, der Spesenabrechnungen automatisch scannt und eingibt manuelles Eingreifen 3. Automatisierte Richtlinienprüfungen und Hinweise auf Verstöße 4. Einfach einzurichtende Genehmigungsworkflows und Abweichungen für komplexe Geschäftsanwendungsfälle 5. End-to-End-GST-Datenerfassung, Berichterstattung und Abgleich Zahlungen Unsere Corporate Cards sind die Antwort darauf alle Probleme mit der Unternehmenszahlung. Wir sind bei Kunden jeder Größe beliebt und bieten eine einheitliche Karte für alle Mitarbeiterausgaben. Digitale Ausgaben mit Echtzeitabstimmung und transparentem Ausgabenmanagement. Digitale Portokassenverteilung und -verwaltung. Und wir verbinden all diese erstaunlichen Funktionen mit unserer robusten Analyse. Erhalten Sie mit nur einem Klick in Echtzeit detaillierte Daten zu Ihren Reisebuchungen, geplanten und ungeplanten Reisen, Richtlinienverstößen, höchsten Ausgaben und mehr. Über 7.000 Kunden, darunter Premiummarken und Marktführer, vertrauen auf Happay und sind die richtige Wahl für integrierte Reise-, Spesen- und Zahlungslösungen. Um eine Demo zu buchen, besuchen Sie https://www.happay.com/schedule-product-demo.html

Kategorien : Business Spesenverwaltungssoftware

Website: happay.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Happay verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.