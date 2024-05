Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

haddock ist ein Fintech-SaaS, das Restaurants dank Echtzeit-Kostenkontrolle dabei hilft, ihre Margen zu verbessern. Wir nutzen künstliche Intelligenz und optische Zeichenerkennung, um Dokumente zu digitalisieren, alle Daten zu exportieren und in Echtzeit ins Restaurant zu bringen. Es ist so einfach wie das Fotografieren einer Rechnung und das Hochladen. Wir integrieren auch mehrere verschiedene POS, was es noch einfacher macht. Wir helfen dabei, die Gewinne und Verluste, Margen, Preisschwankungen und viele weitere geschäftliche Erkenntnisse von Restaurants zu ermitteln. Dank Schellfisch können Restaurants Preisschwankungen kontrollieren und bessere Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage aktualisierter Echtzeitdaten treffen.

Website: haddock.app

