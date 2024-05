Der „Ultra Customizable All-In-One App Builder“ von Gridlex bietet eine umfassende Lösung für Unternehmen, die eine maßgeschneiderte betriebliche Effizienz suchen. Mit Standard-Apps wie CRM, Kundenservice, Helpdesk-Ticketing und Stammdatenverwaltung ermöglicht Gridlex eine umfassende Anpassung von Feldern, Formularen, UX, Berichten und Integrationen, um den individuellen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht zu werden. Die Plattform zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, verschiedene Geschäftsfunktionen in einem einzigen, kostengünstigen Paket zu konsolidieren, unterstützt von einem äußerst reaktionsschnellen Kundenerfolgsteam, um eine nahtlose Implementierung und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Dies macht Gridlex zur idealen Wahl für Unternehmen, die ihre Prozesse rationalisieren und die Servicebereitstellung durch eine anpassbare und integrierte Softwareumgebung verbessern möchten. Produktbeschreibung: ULTRA ANPASSBARER APP-ERSTELLER: Benutzerdefinierte Modelle: Entwickeln Sie datenbankähnliche Strukturen, die für eine verbesserte Datenverwaltung mit anderen Modellen und Feldern verknüpft werden können. Benutzerdefinierte Apps: Erstellen Sie Anwendungen, die speziell auf Ihre Geschäftsprozesse und Anforderungen zugeschnitten sind. Benutzerdefinierte UX: Schaffen Sie eine Benutzererfahrung, die intuitiv ist und auf den Arbeitsablauf Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Benutzerdefinierte Formulare: Entwerfen Sie Formulare, die auf Ihre betrieblichen Prozesse und Benutzeranforderungen abgestimmt sind. Benutzerdefinierte Felder: Passen Sie Datenfelder an die individuellen Datenerfassungsanforderungen Ihres Unternehmens an. Benutzerdefinierte Berichte: Erstellen Sie Berichte, die speziell auf Ihre Geschäftskennzahlen und Analyseanforderungen abgestimmt sind. Benutzerdefinierte Integration: Nahtlose Integration mit anderen Systemen und Anwendungen, um ein einheitliches betriebliches Ökosystem zu schaffen. Anpassungsunterstützung: Greifen Sie auf speziellen Support zu, um die Plattform an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Single Sign On (SSO)-Integration: Vereinfachen Sie den Benutzerzugriff mit einem einzigen Authentifizierungspunkt für alle Anwendungen. Datenmigration und -laden: Effiziente Übertragung und Organisation vorhandener Daten in das Gridlex-System für sofortige Nutzbarkeit. APP SUITE: CRM: Verwalten Sie Kundenbeziehungen effektiv mit einer umfassenden Suite von CRM-Funktionen. Gemeinsamer Posteingang: Zentralisieren Sie Kommunikationskanäle, um die Korrespondenz zu optimieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Kundenservice, Helpdesk und Ticketing: Bieten Sie erstklassigen Kundensupport durch integrierte Service- und Ticketmanagementsysteme. IT Service Management (ITSM): Optimieren Sie IT-Services mit Tools, die für effiziente ITSM-Prozesse entwickelt wurden. Stammdatenverwaltung: Konsolidieren und verwalten Sie die kritischen Daten Ihres Unternehmens für eine verbesserte Entscheidungsfindung und betriebliche Effizienz.

Website: gridlex.com

