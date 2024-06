GPT for Slides ist ein KI-gestütztes Tool, mit dem Benutzer schnell Präsentationen aus Text entwickeln können. Es kann als Google Slide-Add-on oder als eigenständige Web-App verwendet werden. Das Tool fasst Inhalte zusammen und transformiert sie und bietet die Möglichkeit, eine Reihe von Informationstypen einzugeben, darunter allgemeine Themen, Texte, Youtube-URLs oder PDFs, um eine organisierte Präsentation zu erstellen. Benutzer haben die Flexibilität, die Länge ihrer Ausgabe zu beeinflussen, indem sie die Anzahl der Folien angeben. Das Tool kann auch Bilder in jede Folie integrieren, um eine überzeugendere visuelle Wirkung zu erzielen. GPT for Slides unterstützt eine Vielzahl von Sprachen und lässt sich in Wikipedia integrieren, um Informationen für Präsentationen abzurufen. Es ermöglicht auch die Umwandlung von URLs in Präsentationen und kann Diagramme aus Text erstellen. Dabei steht die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund, da der gesamte Prozess der Erstellung einer Präsentation aus einem umfangreichen Text oder einem Thema in wenigen Minuten abgeschlossen werden kann. Sobald eine Präsentation erstellt wurde, können Benutzer sie bequem als PPTX-Datei herunterladen. Das Tool kann über den Google Workspace Marketplace installiert werden, für den Zugriff sind Berechtigungen erforderlich.

Website: gptforslides.app

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit GPT for Slides verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.