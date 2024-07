Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

GoodVision ist ein KI-gestütztes Tool, das für Verkehrsmodellierer und Vermesser in Smart Cities entwickelt wurde. Es bietet Automatisierungstools für verschiedene Phasen von Verkehrsprojekten, einschließlich KI-Verkehrsdatenerfassung, Verkehrsmodellierung und Echtzeit-Verkehrssteuerung. Mit GoodVision können Benutzer bequem Verkehrsdaten für ihre Umfragen sammeln und von der automatischen Kalibrierung des Verkehrsmodells profitieren, wodurch Zeit für manuelle Arbeit gespart wird. Das Tool liefert außerdem detaillierte und genaue Verkehrsereignisse für Verkehrskontrollsysteme in Echtzeit. GoodVision nutzt KI und Big-Data-Analysen, um adaptive Verkehrskontroll- und Stadtplanungslösungen bereitzustellen, die den Verkehrsfluss auf der Grundlage hochpräziser Verkehrsinformationen ermöglichen. Dies trägt dazu bei, den städtischen Verkehrsstaus entgegenzuwirken, die zu Luftverschmutzung, Unfällen und erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen. Verkehrsmanagement ist für Kommunen auf der ganzen Welt zu einem entscheidenden und komplexen Problem geworden. Kundenmeinungen zeigen, dass GoodVision ein professioneller Partner ist, der mit Bilderkennungstechnologie und -produkten Mehrwert bietet. Es wird für seine Innovationsfähigkeit und seinen Beitrag zu erfolgreichen Forschungsprojekten gelobt. Das Tool gilt als fortschrittlich, schnell, zuverlässig und bietet visuelle Darstellungen, die die Dateninterpretation für verschiedene Mobilitätsströme erleichtern. GoodVision bietet mehrere Produkte an, darunter GoodVision Video Insights und GoodVision LiveTraffic. Das Unternehmen stellt außerdem Ressourcen wie einen Blog, Fallstudien und ein Hilfeportal bereit. Es genießt das Vertrauen verschiedener Organisationen und ermöglicht es Benutzern, ihren Newsletter zu abonnieren, um die neuesten Updates und Neuigkeiten zu erhalten. Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen sind auch auf ihrer Website verfügbar.

Website: goodvisionlive.com

