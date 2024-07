GliaStudio ist eine automatisierte Videoplattform, die es Teams ermöglicht, Inhalte mit kurzen Videos zu verbreiten. Es nutzt KI-Technologie, um Artikel innerhalb von Minuten in Videos umzuwandeln. Es verfügt über eine automatische Textzusammenfassung, um lange Texte in kurze Zusammenfassungen zu verdichten, umfangreiche Medienressourcen zur Visualisierung mit verschiedenen Medienressourcen sowie Markenthemen und -funktionen, die für ein konsistentes Branding angepasst werden können. GliaStudio ermöglicht es Benutzern außerdem, 50 % der Zeit der Content-Ersteller einzusparen, damit sie sich auf qualitativ hochwertigere Arbeiten konzentrieren können. Mit GliaStudio können Teams in wenigen Minuten Videos aus Nachrichteninhalten, sozialen Beiträgen, Live-Sportveranstaltungen und statistischen Daten erstellen und das Videoproduktionsvolumen um das Zehnfache steigern. GliaStudio genießt das Vertrauen einflussreicher Verlage wie Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT und ZHIBO. Es bietet außerdem kostenlosen Zugriff auf hochwertige Medienressourcen.

Website: gliacloud.com

