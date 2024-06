Glasses Gone ist ein KI-Tool für die Retusche von Porträtfotos, das sich speziell auf das Entfernen von Brillen oder Brillen aus dem Gesicht des Motivs konzentriert. Durch die Nutzung der KI-Technologie verspricht das Tool eine schnelle und effiziente Brillenentfernung in nur wenigen Minuten. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird Benutzern empfohlen, Porträtfotos hochzuladen, bei denen die Motive geradeaus blicken, da dies die Genauigkeit des Brillenentfernungsprozesses erhöht. Für eine bessere Leistung wird außerdem empfohlen, Fotos auszuwählen, bei denen die Rahmenfarben einfach und klar definiert sind. Bitte beachten Sie jedoch, dass klare oder gemusterte Rahmen möglicherweise keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern. Das Tool bietet eine Option zum Zuschneiden quadratischer Formen, mit der Benutzer den Zuschneiderahmen nach dem Hochladen ihrer Bilder anpassen und verschieben können, um sicherzustellen, dass das Endergebnis ein quadratisches Format aufweist. Darüber hinaus Zum Abnehmen von Brillen gibt Glasses Gone an, eine Geld-zurück-Garantie anzubieten, wenn Benutzer das Ergebnis als unbefriedigend empfinden. Um die Qualität der retuschierten Bilder weiter zu verbessern, empfiehlt das Tool die Verwendung ergänzender kostenloser Tools wie Clipdrop, um verbleibende Artefakte zu entfernen. Glasses Gone ist ein Dienst von GLASSES.GONE und unterliegt deren Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien .

Website: glassesgone.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Glasses Gone verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.