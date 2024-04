Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) wurde 2008 von Dr. Tom Smith mit der Vision gegründet, Methoden des maschinellen Lernens auf die seismische Interpretation anzuwenden, um das Risiko der Öl- und Gasexploration und die Kosten der Feldentwicklung zu reduzieren. Kurz nach der Gründung des Unternehmens versammelte Dr. Smith einige der besten Talente der Branche, um die nächste Generation seismischer Interpretationssoftware zu entwickeln. Die Mission der Gruppe bestand darin, maschinelles Lernen auf das Problem der seismischen Interpretation anzuwenden und die neuen Funktionen in einem handelsüblichen Softwareprodukt bereitzustellen, das von jedem Geowissenschaftler verwendet werden kann. Die neue KI-Workbench mit dem Markennamen Paradise würde über eine intuitive, elegante Benutzeroberfläche verfügen, die Geowissenschaftler bei der Anwendung maschinellen Lernens auf viele verschiedene Arten geologischer Untersuchungen unterstützen würde. Nach dreijähriger Entwicklungszeit, darunter ein Jahr Feldversuche, wurde Paradise auf der Jahrestagung der Society of Exploration Geophysicists (SEG) im Jahr 2013 als kommerzielles Produkt vorgestellt und erfreut sich seitdem weltweit stetiger Akzeptanz, unter anderem von nationalen Ölgesellschaften (NOCs) und internationale Ölkonzerne. Geophysical Insights baut weiterhin Fähigkeiten in der Paradise AI-Workbench aus, die durch maschinelles Lernen und Deep-Learning-Technologien nachweislich tiefere Einblicke in die seismische Reaktion liefert. Paradise wurde für große Datenmengen entwickelt und ist eine „Big Data“-Lösung, die sich problemlos von einer einzelnen Workstation bis hin zu einem Unternehmen skalieren lässt. Mithilfe von Kombinationen überwachter und unüberwachter Algorithmen für maschinelles Lernen, die durch GPU-Computing ermöglicht werden, können seismische Dolmetscher in Paradise mehr Informationen aus seismischen Daten und Bohrlochdaten extrahieren, als dies sonst mit herkömmlichen Interpretationstools möglich wäre.

Website: geoinsights.com

