Genie AI ist ein KI-gestütztes Rechtsassistententool, das es Benutzern ermöglicht, geschäftliche Rechtsdokumente sicher zu verfassen, zu verhandeln und zu überprüfen, ohne dass ein Anwalt erforderlich ist. Das Tool basiert auf GPT-4 und der weltweit größten Open-Source-Rechtsdatenbank. Mit über 4.700 kostenlosen Vorlagen können Benutzer aus einer breiten Palette regelmäßig aktualisierter Rechtsvorlagen wählen, die verschiedene Bereiche von der Technologie bis zur Fertigung abdecken. Der KI-Assistent von Genie AI bietet mehrere Funktionen zur Verbesserung des Prozesses zur Erstellung von Rechtsdokumenten. Es kann Risiken in einem Vertrag hervorheben, Klauseln in einfachen Worten erklären, alternative Klauseln vorschlagen, Änderungen vornehmen, indem Änderungen verfolgt werden, ungenutzte Definitionen hervorheben und vertragliche Verpflichtungen zusammenfassen. Es bietet außerdem Funktionen wie Echtzeit-Zusammenarbeit mit Teams und Kollegen auf einer einzigen Plattform, Zugriff auf eine kontextbezogene Klauselbibliothek und eine große juristische Bibliothek, die regelmäßig von Rechtsexperten aktualisiert wird. Dieses Tool wurde von namhaften Publikationen wie Financial anerkannt Times, Forbes und TechCrunch. Es hat auch mit renommierten Organisationen wie Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First und der Innovations- und Unternehmensabteilung des University College London zusammengearbeitet. Genie AI gewährleistet Datenschutz und Sicherheit durch ISO27001-Zertifizierung, 256-Bit-Verschlüsselung und Zugriffskontrolle und regelmäßige externe Audits. Das Tool bietet verschiedene Preispläne, darunter eine kostenlose Option, sowie Optionen für die KI-gestützte Dokumentenerstellung. Insgesamt ist Genie AI ein umfassender KI-Rechtsassistent, der es Benutzern ermöglicht, sich effizient und kostengünstig in der Rechtslandschaft zurechtzufinden.

Website: genieai.co

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Genie AI verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.