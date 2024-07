FreeSubtitles.Ai ist ein KI-Tool, das kostenlos Untertitel für Audio- und Videoinhalte generiert. Es ist auf GitHub verfügbar und bietet mehrere Optionen, darunter die automatische Eingabe von Download-Links, die Auswahl von Sprache und Modell für verschiedene Genauigkeitsstufen sowie die Übersetzung in verschiedene Sprachen. Mit dem Tool können Benutzer Dateien mit einer maximalen Größe von 300 MB und einer Dauer von einer Stunde hochladen, während zahlende Benutzer Dateien mit einer maximalen Größe von 10 GB und einer Dauer von 10 Stunden hochladen können. Die maximale Anzahl an Warteschlangen beträgt Null und es werden vier aktive Jobs ausgeführt. Benutzer können an die Spitze der Warteschlange springen, indem sie sich für kostenpflichtige Funktionen entscheiden. Das Tool bietet 111 Sprachoptionen, einschließlich automatischer Erkennung für optimale Effizienz, und die Möglichkeit, zwischen neun Modellen unterschiedlicher Größe und Genauigkeit zu wählen, wobei größere Modelle eine höhere Genauigkeit bieten, aber länger dauern. Das Tool bietet auch Übersetzungen in verschiedene Sprachen und ist somit für Benutzer mit internationalem Publikum äußerst vielseitig. Die Nutzung des Tools ist für eine Dateigröße von bis zu 300 MB und eine Dauer von bis zu einer Stunde kostenlos, während kostenpflichtige Funktionen eine größere Flexibilität bieten. Das Tool erfordert, dass Benutzer die Audio- oder Videodatei auswählen oder ablegen und die erforderlichen Optionen auswählen, bevor der Transkriptionsprozess beginnt. Insgesamt ist Transcribe File ein zuverlässiges Tool, das Untertitel präzise generiert, was es zu einer großartigen Option für Inhaltsersteller mit begrenzten Ressourcen macht.

Website: freesubtitles.ai

