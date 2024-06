Free Text to Speech ist ein leistungsstarkes und kostenloses Online-Tool zur Text-zu-Sprache-Synthese, das Text mit einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten in eine natürliche und sanfte menschliche Stimme umwandelt. Es bietet Benutzern mehr als 100 Sprecher zur Auswahl, unterstützt mehrere Sprachen und Dialekte und kann sogar Chinesisch-Englisch mischen. Es ist auch hinsichtlich der Konfiguration der Audioparameter flexibel und ermöglicht Benutzern die Anpassung von Sprechgeschwindigkeit, Tonhöhe, Artikulation, Pausen und mehr. Dieses Tool wird häufig zum Lesen von Nachrichten, zur Reisenavigation, zur intelligenten Hardware und zum Senden von Benachrichtigungen verwendet und kann den Textinhalt sogar in MP3-Dateien zum Herunterladen und Speichern konvertieren. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl neuronaler Netzwerkstimmen in 129 Sprachen und Varianten, wodurch es einfach ist, ein globales Publikum zu erreichen. Es wird in allen gängigen Browsern wie Chrome, Firefox und Edge sowie WeChat unterstützt. Mobile Benutzer können versuchen, Chrome, Firefox und die neue Version von Edge zu verwenden.

Website: text-to-speech.online

