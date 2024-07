Frameright ist ein Tool, das es Erstellern, Entwicklern und Unternehmen ermöglicht, sicherzustellen, dass ihre Bilder für jeden Container und Bildschirm in der perfekten Größe angezeigt werden. Das Tool bewältigt das Problem, dass Bilder aufgrund unterschiedlicher Kanal- und Bildschirmgrößenanforderungen im Web nicht wie vorgesehen angezeigt werden. Mit der Image Display Control (IDC)-Technologie von Frameright werden Bilder intelligent und anpassungsfähig, unabhängig davon, wo sie veröffentlicht werden. Die benutzerdefinierte KI des Tools ermöglicht eine benutzerfreundliche Oberfläche (UI), die eine schnelle und reibungslose Bildverarbeitung ermöglicht. Anweisungen werden in den Metadatenfeldern jeder Datei gespeichert und die korrekten Bildgrößeninformationen sind über Open-Source-Bibliotheken und -Komponenten leicht zugänglich. Frameright verbessert Bildverarbeitungs-Workflows und macht Assets zukunftssicher und lässt sich gleichzeitig nahtlos in bestehende Systeme integrieren. IDC erleichtert die Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen des Produktionsprozesses und macht die tägliche Veröffentlichung von Bildern und Layout-Erneuerungen mühelos. Frameright gibt den Erstellern von Inhalten die nötige Macht, bietet wesentliche Kontrolle über visuelle Geschichten und stellt sicher, dass Bilder wie beabsichtigt aussehen. Es bietet Entwicklern Pixelgenauigkeit und codebasiertes Bildframing, ohne dass CSS-Hacks erforderlich sind. Unternehmen können den Wert ihrer Vermögenswerte maximieren und kostspielige Fehler vermeiden. IDC ist ein offenes Ökosystem, das es vorrangig darauf anlegt, Bilder und Bildmacher wieder unter Kontrolle zu bringen. Frameright bietet eine einzigartige KI, die individuelle Stile versteht und so Benutzer aus der Masse hervorhebt. Das Tool ist so konzipiert, dass es nahtlos mit verschiedenen Branchen zusammenarbeitet, darunter Fotografie, Inhaltserstellung und Webentwicklung.

Website: frameright.io

