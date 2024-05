Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Von der Community kuratierte Titelseite für die Produkteinführungen, die die On-Chain-Kultur prägen. Auf Forage erstellen Community-Kuratoren, sogenannte „Forager“, Startseiten für Projekte, die sie hervorheben möchten. Auf den Startseiten werden eine Pressemitteilung und eine Gedenkmünze in einer eleganten Einzelseite kombiniert, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Diese Einführungen werden auf der Forage.xyz-Homepage kuratiert, wo sie Unterstützung in Form von Pfefferminzbonbons erhalten. Wenn Entwickler eine Startseite auf Forage erstellen, nutzen wir die neuesten Innovationen in der On-Chain-Distribution, um ihre Einführung mehr Menschen zu empfehlen, die sich für ihre Arbeit interessieren.

Website: forage.xyz

