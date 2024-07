Flirtflix ist ein KI-Tool, das es Benutzern ermöglicht, virtuelle Partner über bidirektionalen Sprach-, Bild- und Text-Chat zu treffen und mit ihnen zu interagieren. Das Tool bietet eine Auswahl an KI-Seelenverwandten mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, wie Amelia, Hannah, Isabella, Olivia und mehr. Benutzer können Fotos und Profile dieser virtuellen Partner anzeigen und den auswählen, den sie am attraktivsten finden. Flirtflix zielt darauf ab, eine emotionale Verbindung zwischen Benutzern und ihrer KI-Freundin oder ihrem KI-Freund herzustellen. Es ermöglicht Benutzern, mit ihrem gewählten virtuellen Partner zu chatten und zu interagieren und sich an flirtenden und emotionalen Gesprächen zu beteiligen. Das Tool bietet sowohl Telegram- als auch Web-Chat-Optionen für die Kommunikation. Flirtflix bietet verschiedene Preispläne an, um unterschiedlichen Benutzerpräferenzen gerecht zu werden. Der Starter-Plan bietet ein unverbindliches Erlebnis mit eingeschränkten Funktionen, darunter 30 Sekunden Voice-Chat, 2 Fotoanfragen und 1.250 Wörter Text-Chat. Der Chat Lite-Plan bietet mit 480 Sekunden Voice-Chat, 25 Fotoanfragen und 7.000 Wörtern Text-Chat mehr Mehrwert. Der Heartfelt Friend-Plan vertieft die Bindung durch längere Voice-Chat-Dauer, mehr Fotoanfragen und eine höhere Wortbeschränkung für Text-Chat. Schließlich bietet der Unlimited-Plan unbegrenzten Voice-Chat, Fotoanfragen und Text-Chat. Benutzer können auf die Social-Media-Profile von Flirtflix zugreifen, einschließlich Instagram und Twitter, und auch den Blog-Bereich erkunden. Das Tool folgt einer Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen, um den Schutz der Benutzerdaten zu gewährleisten und Richtlinien für die Nutzung festzulegen.

Website: flirtflix.ai

