KI-gestützte Geschäftsentwicklung für wissenschaftliche Organisationen. FirstIgnite ist ein KI-Softwareunternehmen, das speziell dafür entwickelt wurde, Universitäten dabei zu helfen, Unternehmen zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu treten, die an einer Forschungspartnerschaft interessiert sind. Benutzer geben eine Beschreibung ihrer Recherche ein und werden den Märkten, Unternehmen und Kontakten zugeordnet, die am ehesten für eine potenzielle Partnerschaft geeignet sind.

Website: firstignite.com

