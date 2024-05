First Insight bietet eine Entscheidungsplattform der nächsten Generation, die es Designern, Händlern, Markenmanagern, Käufern und Marketingteams ermöglicht, die wichtigsten Fragen zu beantworten, mit denen sie täglich konfrontiert sind, indem sie Verbraucher mit digitalen Umfragen ansprechen, die speziell für den Einzelhandel entwickelt wurden. Führende Einzelhändler im Einzelhandel nutzen die digitale Testplattform (InsightSUITE) von First Insight, um Wachstum zu ermöglichen, indem sie den Mehrwert ihrer Zielkunden erschließen. Unsere Lösung sammelt Zero-Party-Voice-of-Customer-Daten und kombiniert sie mit KI, um finanzielle Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. Warum First Insight? Mit dem Digital-Engagement-Modul von First Insight können Sie Interessenten, Verbraucher, Kunden und Mitarbeiter über ein einfaches und umfassendes, browserbasiertes Benutzererlebnis ansprechen. Diese Voice of the Customer-Software sammelt Feedback über Umfragefragen, Stimmungsbewertungen, Bewertungen und offene Kommentare. Unternehmen können das Engagement mit ihrem eigenen Branding, Anreizen und Links innerhalb einer integrierten Plattform anpassen. Bewährt, zukunftsorientiert und effizient: Die Algorithmen von InsightSUITE nutzen menschliche Computer- und Bayesian-Modelle, um die Anzahl der für statistisch gültige Ergebnisse erforderlichen Antworten zu minimieren. Dieser Ansatz führt zu Tests, die genauer, kostengünstiger und schneller sind als andere Forschungsmethoden. Experten-Account-Support: First Insight Account Manager sind Einzelhandelsexperten. Unsere Teammitglieder verfügen über die erforderlichen Fähigkeiten, um Sie bei der erfolgreichen Operationalisierung der InsightSUITE-Plattform und der Minimierung der Time-to-Value zu unterstützen. Berichterstattung/Empfehlungen von Analysten: Gelistet als repräsentativer Anbieter im Gartner® Market Guide 2022 für Anwendungen zur Optimierung des Einzelhandelssortiments im Merchandising, enthalten in Gartners Ausgabe 2021 von .

