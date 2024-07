FilterPixel ist ein KI-gestütztes Tool zum Auswählen und Bearbeiten von Fotos, das sowohl auf Windows- als auch auf Mac-Plattformen verfügbar ist. Das Tool automatisiert den Prozess des Sortierens von Fotos, der Identifizierung der besten Aufnahmen und der Kennzeichnung potenzieller Probleme, wodurch der Zeitaufwand für die Fotoauswahl erheblich reduziert wird. Die Anwendung ist für verschiedene Fotografie-Genres konzipiert und gewährleistet unabhängig von der Art des Fotoshootings genaue Ergebnisse. Es unterstützt eine Reihe von Formaten, darunter RAW, DNG und JPG, und ermöglicht den gleichzeitigen Import mehrerer Alben, was zu einer weiteren Effizienz im Arbeitsablauf führt. FilterPixel verwendet KI, um den Bearbeitungsstil des Benutzers vom Zuschneiden bis zur Belichtungsanpassung zu imitieren und ihm so die Erstellung personalisierter Bearbeitungsprofile zu ermöglichen. Mit FilterPixel können Benutzer ihre bearbeiteten Bilder in verschiedenen Formaten auf verschiedene Plattformen exportieren, darunter Lightroom, Capture One und Photo Mechanic. Eine weltweite Fotografen-Community vertraut dem Tool aufgrund seiner Wirksamkeit bei der Transformation ihrer Arbeitsabläufe und der Verbesserung ihrer Produktivität. Die Software garantiert Datenschutz und gibt keine Benutzerdaten weiter, wodurch die Einhaltung der DSGVO gewährleistet wird. Es bietet eine Reihe von Supportmöglichkeiten, darunter Bildungsblogs und einen speziellen Helpdesk. Die KI passt sich auch an den Fotografiestil und das Genre des Benutzers an und handhabt verschiedene Aufnahmen unterschiedlich. Insbesondere kategorisiert die KI von FilterPixel ähnliche Fotos und wählt das beste aus, um sicherzustellen, dass keine gewünschte Aufnahme verpasst wird.

Website: filterpixel.com

